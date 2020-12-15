مروان عاشور عريسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الشاب مروان بن سامي عاشور، أحد منسوبي محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، بزواجه من ابنة مسيفر بن صويلح الحربي، وسط حضور لفيف من الأقارب والزملاء والأصدقاء في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة.

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