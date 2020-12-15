اشترطت ألا يتجاوز 180 يومًا
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن المدة المحددة لتمديد الزيارة العائلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح بتمديد الزيارة العائلية بعد انتهاء مدة التأشيرة علما بان صلاحية إقامة الكفيل أقل من شهر نظرا لظروف جائحة كورونا؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات السعودية» تحدد طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي
تنويه من «الجوازات السعودية» لتفادي إلغاء وثائق السفر
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات»: استثناء السوريين واليمنيين من مدة تمديد الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.