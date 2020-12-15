«طويق».. جامعة الأميرة نورة تحتفي بأيقونة «الهمة السعودية»

شاركت جامعة الأميرة نورة، الاحتفاء باليوم العالمي للجبال بنشر بعض المعلومات عن جبل طويق، أشهر الجبال بالمملكة.

وكتبت جامعة الأميرة نورة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، طويق في اليوم العالمي للجبال همة السعوديين.

حدود ومعالم جبل طويق

وأشارت جامعة نورة، إلى أن تشبيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لهمة السعوديين بجبل طويق، وأوضحت جامعة الأميرة نورة، أن جبل طويق يعد أحد أشهر المعالم الجغرافية في المملكة العربية السعودية ويحيط بصحاري نجد، لافتة إلى أنه سُمي بـ«طويق» لأنه يشبه الطوق.

وبينّت أن جبل طويق يتكون من الصخر الجيري الصلب ويمتد لما يقارب لنحو 800 كيلومتر، موضحة أن سلسلة جبال طويق ترتفع عن المنطقة التي تحيط بها بمقدار من 100 إلى 250 مترا.

وأضافت جامعة الأميرة نورة، أن الجبل يبدأ من الزلفى شمالًا ويمتد حتى الربع الخالي جنوبًا وتنحدر من الجانب الشرقي لجبل طويق أودية كوادي حنيفة، لافتة إلى أنه تشق مرتفعات طويق من الغرب إلى الشرق أودية كوادي شعيب ولحاء.

وجبل طويق أحد أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، وأحد أبرز المعالم الطوبوغرافية التي يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي.

ويعتبر الجبل من أقدم الآثار في نجد التي عرفها شعب الجزيرة العربية منذ زمنٍ طويل فالحفريات الأثرية العالمية الجارية اليوم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تغوص عميقًا حتى ما قبل التاريخ، لتكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة التي تتعلق بالهجرات الإنسانية القديمة، وتؤكد وجود قرى قديمة على امتداد جبال طويق.

وتعتبر أعلى قمم حافة طُويق؛ قمة فريدة الشَّظْية الواقعة شمال غربي مدينة الحَريِق في منطقة الرياض، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 1200 متر.

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