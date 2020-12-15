بالفيديو.. 3 مراحل للتطعيم ضد كورونا.. والفئات المستهدفة أولًا

تشمل عملية التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ثلاث مراحل تتضمن كل منها فئات مستهدفة بعينها وصولًا إلى تطعيم الجميع. ووفق قناة الإخبارية، تتضمن المرحلة الأولى ما يلي: - المتجاوزون 65 عامًا من العمر. - أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى. - الأشخاص الذين لديهم نقص في المناعة. - الأشخاص الذين لديهم مرضان مزمنان أو أكثر. - الأشخاص الذين لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة. المرحلة الثانية: - الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا. - بقية الممارسين الصحيين. - الأشخاص الذين لديهم أحد الأمراض المزمنة. - الأشخاص الذين لديهم سمنة وكتلة أجسامهم من «30 ــ 40 ». المرحلة الثالثة: - المواطنون والمقيمون الراغبون في الحصول على اللقاح. مأمونية اللقاح دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد مؤكدة أن اللقاح آمن واعتمدت الوزارة وهيئة الغذاء والدواء، لقاح كورونا (فايزر بيونتيك) إذ أثبتت التجارب أنه آمن بدرجة أكبر من غيره وفعال بالوقاية من المرض، بما يؤدي إلى تقوية المناعة الذاتية لدى الحاصلين عليه. اقرأ أيضا: تطبيق صحتي.. طريقة التسجيل والحصول على لقاح كورونا

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