الليلة وغدًا.. «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار.. وحالة «جدة»

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، فرصًا لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، الليلة وغدًا الأربعاء، على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني، بمداخلة لإذاعة «الرياض»، «إنَّ لدينا فرصا لهطول أمطار الليلة وغدًا على مناطق: المدينة المنورة (خصوصًا بالجنوب والشرق) ومكة المكرمة، وحائل، والحدود الشمالية (شرقًا وغربًا) والجوف (شرقًا) وشمال الشرقية، والمواقع بين القصيم وحائل».

وتابع الحصيني، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وشبه غزيرة على عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن محافظة جدة تشهد أمطارا تكون معدلاتها من خفيفة إلى متوسطة وذلك منذ منتصف الليلة حتى صباح غد الأربعاء.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على خمس مناطق بالمملكة، غدًا الأربعاء، تشمل: مكة المكرمة وسواحلها والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

كما توقع المركز، بتقريره لطقس الغد، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

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