السعودية اليوم / السودان تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 273 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية اليوم, إلى إرتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 21864 متضمنة 1372 وفاة، وتعافي 12667 حالةً.

// انتهى //

22:20ت م

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الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 وفاة، و215 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية اليوم, إلى إرتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 21864 متضمنة 1372 وفاة، وتعافي 12667 حالةً.// انتهى //22:20ت م0214

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