السعودية اليوم / الجزائر تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 30 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 468 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار في تصريح صحفي اليوم، بتسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2623 حالة وفاة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء 419 حالةً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 61307 حالات شفاء.

// انتهى //

22:19ت م

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الجزائر 30 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 93065 إصابةً.وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار في تصريح صحفي اليوم، بتسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2623 حالة وفاة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء 419 حالةً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 61307 حالات شفاء.// انتهى //22:19ت م0213

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