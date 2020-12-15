السعودية اليوم / إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية



عمّان 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لشخص وتهريب مخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الأردني في بيان صحفي: إنه قواعد الاشتباك طُبِّقَت على المتسلل،ما أدى إلى تراجعه داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبِطَ 14 كف حشيش، وقد حُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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22:18ت م

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