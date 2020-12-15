السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 10328 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 388 حالة وفاة و 10328 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,762,212 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48401 حالة وفاة.

// انتهى //

22:18ت م

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مدريد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 388 حالة وفاة و 10328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,762,212 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48401 حالة وفاة.// انتهى //22:18ت م0211

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