السعودية اليوم / المغرب تسجل 2793 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2793 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6711 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 362,911.

// انتهى //

22:15ت م

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الرباط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 403,619 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6711 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 362,911.// انتهى //22:15ت م0205

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