

برن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت سويسرا خلال الساعات الـ24 الماضية، 4271 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 103 حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5692 حالة وفاة.

// انتهى //

21:26ت م

0189



برن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت سويسرا خلال الساعات الـ24 الماضية، 4271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 388 ألف إصابة.وأشارت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 103 حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5692 حالة وفاة.// انتهى //21:26ت م0189

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سويسرا تسجل 4271 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.