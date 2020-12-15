السعودية اليوم / اليونان تسجل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها اليوم، إلى تسجيل 98 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3785 حالة وفاة.

// انتهى //

21:09ت م

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أثينا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126372 إصابةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان لها اليوم، إلى تسجيل 98 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3785 حالة وفاة.// انتهى //21:09ت م0186

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