السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع بنصف مليون دولار للمتضررين من كورونا في ليبيا



طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ نصف مليون دولار لدعم برامج اليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19 في ليبيا.

وأكد مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان له، أن المبلغ المخصص يتمثل في التركيز الأساسي في دعم وزارة الصحة لإطلاق حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس

ولفت الانتباه إلى أن البرنامج سيسهم في تعزيز نظام إدارة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة على المدى الطويل.

وأوضح أنه يهدف إلى دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة "الإنترنت" لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة حول كيفية تأثير كوفيد-19 على المجتمعات الأكثر ضعفًا ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.

ونوه أنه تمثل هذه الأدلة قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية. في إطار هذا البرنامج ستقوم منظمة اليونيسف بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبدالقادر موسى :إن تأثير جائحة كوفيد-19 يهدد بزيادة عدد الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة، و هذه الإسهام السخي من حكومة الولايات المتحدة تدعم اليونيسف ونظراءها في التخفيف من مخاطر كوفيد-19 المتعددة ومعالجتها في ليبيا”.

// انتهى //

21:04ت م

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طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسخصصت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ نصف مليون دولار لدعم برامج اليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19 في ليبيا.وأكد مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان له، أن المبلغ المخصص يتمثل في التركيز الأساسي في دعم وزارة الصحة لإطلاق حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس كورونا ولفت الانتباه إلى أن البرنامج سيسهم في تعزيز نظام إدارة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة على المدى الطويل.وأوضح أنه يهدف إلى دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة "الإنترنت" لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة حول كيفية تأثير كوفيد-19 على المجتمعات الأكثر ضعفًا ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.ونوه أنه تمثل هذه الأدلة قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية. في إطار هذا البرنامج ستقوم منظمة اليونيسف بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبدالقادر موسى :إن تأثير جائحة كوفيد-19 يهدد بزيادة عدد الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة، و هذه الإسهام السخي من حكومة الولايات المتحدة تدعم اليونيسف ونظراءها في التخفيف من مخاطر كوفيد-19 المتعددة ومعالجتها في ليبيا”.// انتهى //21:04ت م0182

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