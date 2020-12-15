السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 506 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا



لندن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 506 حالات وفاة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 18450 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,888,000 إصابةً.

// انتهى //

20:59ت م

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لندن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 506 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64791 حالة وفاة.وأشارت الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 18450 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,888,000 إصابةً.// انتهى //20:59ت م0179

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