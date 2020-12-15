السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 846 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



روما 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 846 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 14844 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1870576 إصابةً.

// انتهى //

20:56ت م

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روما 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 846 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65857 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 14844 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1870576 إصابةً.// انتهى //20:56ت م0177

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