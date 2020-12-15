شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشكر الجنود البواسل في الحد على ما يقدمونه من تضحيات والان نبدء بالتفاصيل

شكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الجنود البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعياً الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.

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