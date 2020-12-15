شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «التابلاين» أول موقع تراث صناعي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت هيئة التراث، خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة. وقدم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، الشكر لوزير الطاقة، على تجاوبه السريع وإيقاف أعمال إزالة خط "التابلاين" لما يمثله من أهمية تاريخية.

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