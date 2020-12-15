خادم الحرمين الشريفين: الإنفاق المعتمد في ميزانية السعودية 2021 بلغ 990 مليار ريال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ميزانية الدولة لعام 2021 بقيمة 990 مليار ريال.

ووفقا للتلفزيون الرسمي، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن المملكة تتوقع إيرادات في 2021 بقيمة 849 مليار ريال.

وأضاف أن جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد حول العالم وقد اتخذنا إجراءات موفقة للحد من انتشارها.

وأوضح: "أعطينا الأولوية في الميزانية الجديدة للإنفاق على حماية المواطنين والمقيمين ومكافحة فيروس كورونا ".

وأشار العاهل السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 نجحت في الحد من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد في البلاد.

وقال: "ماضون في التنفيذ الفاعل لمشاريع الميزانية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد ".