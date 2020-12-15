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إرشادات هامة عند القيادة ليلًا
منها تشغيل الأنوار الأمامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه المرور السعودي إرشادات هامة لقائدي المركبات عند القيادة ليلًا.
وأكد المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب تشغيل الأنوار الأمامية، واستخدام النور المنخفض إلا في حال دعت الضرورة لاستخدام النور العالي ثم العودة إلى المنخفض.
كما يجب قيادة المركبة بحذر؛ لأنه من الصعب رؤية المشاة ليلًا، وأخيرًا يجب التأكد من نظافة الزجاج والنوافذ لرؤية أوضح.
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