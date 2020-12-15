شكرا لقرائتكم حريق في بيش يصيب 3 أشخاص بسبب استخدام البنزين في طرد القوارض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-15 حريق في بيش يصيب 3 أشخاص بسبب استخدام البنزين في طرد القوارض فرق الدفاع المدني في المحافظة باشرت الحادث متابعات الخليج 365 - بيش أصيب 3 أشخاص في حادث اندلاع حريق بفناء منزل في بيش. وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن فرق الدفاع المدني في محافظة بيش باشرت حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في 3 إصابات بحروق بليغة، نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.



كانت هذه تفاصيل خبر حريق في بيش يصيب 3 أشخاص بسبب استخدام البنزين في طرد القوارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.