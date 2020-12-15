تسجيل خط التابلاين رسميًّا كأول موقع تراث صناعي في السعودية

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن فرحان، أن هيئة التراث سجلت خط أنابيب النفط القديم التابلاين في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميًّا في المملكة.

وقال وزير الثقافة في تغريدات له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: أشكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تجاوبه السريع وإيقاف أعمال إزالة خط التابلاين لما يمثله من أهمية تاريخية، والشكر موصول إلى شركة أرامكو.

خط التابلاين هو خط أنابيب نفطي يمتد من القيصومة جنوب شرق حفر الباطن، شمال المنطقة الشرقية حتى ميناء صيدا في جنوب لبنان، وهو أكبر خط نفطي في العالم إذ يبلغ طوله 1664 كيلو مترًا من الخليج العربي حتى البحر المتوسط، وهو معبر نقل النفط من السعودية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحل محله اليوم خط أنابيب الزيت الخام شرق/ غرب وغيره من خطوط الأنابيب، والناقلات الضخمة التابعة لأرامكو السعودية.

