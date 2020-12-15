شكرا لقرائتكم ضبط مفحط عرعر وإحالته إلى الهيئة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-15 ضبط مفحط عرعر وإحالته إلى الهيئة المرورية عرض حياته وحياة الآخرين للخطر متابعات الخليج 365 - الشمالية ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه سيتم إحالة المفحط المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مفحط عرعر وإحالته إلى الهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.