استعلام عن رصيد المدفوعات بالمملكة العربية السّعودية

سنقوم بشرح طريقة استعلام عن رصيد المدفوعات عبر منصة أبشر الإلكترونيّة لوزارة الداخلية, التي تعتبر احد اهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين وكذلك للمقيمين بالمملكة، ومن اهم هذه الخدمات استعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات، واستعلام عن هوية مقيم، وغيرها من الخدمات الأخرى الهامة التي تقدم بشكل إلكتروني دون الحاجة الى الذهاب لجهات المعنية.

استعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات:

تقدم منصة أبشر الإلكترونيّة خذمة الاستِعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات, وتستهدف هذه الخدمة المقيمين في أراضي المملكة العربية السعوديّة والوافدين إلى الأراضي الحجازية؛ حيث تُمكّنهم من الاطلاع على معلومات رصيد مدفوعات الجّوازات، وعادةً ما يتم الاستعلام عن هذه الخدمة بثلاث طرق:

برقم الهوية.

برقم الإقامة.

برقم الحدود.

طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجّوازات:

للإستِعلام عن رصيد مدفوعات الجّوازات المرجو تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة “من هنا“.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونيّة المتواجدة على الصفحة الرئيسية للمنصة.

اختيار خدمة (الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات).

سيتم نقلكم الى صفحة إدخال البيانات لإتمام عملية الاستعلام بنجاح.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود في الخانة المخصصة لذلك.

أكتب رمز التحقق المرئيّ في الخانة المخصصة له.

الضغط على زر (عرض).

وبعدها ستظهر لك صفحة تحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة برصيد مدفوعات الجّوازات الخاصة بك.

استعلام عن رصيد المدفوعات عبر أبشر:

تقدم منصة أبشر الإلكترونيّة مجموعة من الخدمات ك الاستعلام عن رصيد المدفوعات، والتي تُتيح للمستعلم الإطلاع على الرصيد المتبقي لكلّ من رخصة القيادة، ورصيد المكفولين، ورصيد المركبات، ورصيد الاستقدام، ورصيد الجوازات، ويتم الاستعلام عن هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لوزارة الداخلية السعودية “من هنا“.

اختيار الخدمات الإلكترونيّة في الصفحة الرئيسية.

الضغط على خيار (الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي).

سيتم تحويلك لتسجيل الدخول.

وبعد ذلك ستظهر أمامك صفحة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

أدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، ثم كتابة الرمز المرئي في الخانة المخصصة له.

ثم الضغط على زر (عرض).

وأخيرًا ستظهر أمامك صفحة تحتوي على الرصيد المتبقي للمستعلم والذي يشمل: رصيد رخصة القيادة، ورصيد المكفولين، ورصيد المركبات، ورصيد الاستقدام، ورصيد الجوازات.

هكذا نكون قدّمنا لكم شرح لطريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجّوازات، وكذلك الاستعلام عن رصيد المدفوعات، عبر منصة أبشر الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة بالمملكة العربية السّعودية.