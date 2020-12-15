شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام» تحدد المرفقات المطلوبة لتملك العقارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، المرفقات المطلوب إضافتها في المنصة الإلكترونية عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية، عند التقديم لطلب تملك العقارات للمواطنين.
وبينت الأمانة أن المرفقات المطلوبة هي؛ ملف أوتوكاد بصيغة DWG للكروكي المرفوع 2013، ومخطط بصيغة SHAPEILE به حدود الأرض يحوي الحدود والمساحة والإحداثيات وجدول بيانات الأرض، مشتملا على التقرير المساحي، والمالك، والمدينة، والمساحة، وتاريخ الرقم، وتقرير مساحي بصيغة PDF مختوم من المكتب الهندسي.
الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تملك العقارات يوم الأحد القادم الموافق للخامس من جمادى الأولى.
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