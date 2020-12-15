شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عصابة متورطة في سرقة الأغنام بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط 10 مقيمين من الجنسية السودانية بعد تورطهم في سرقة حظائر أغنام.

وفي التفاصيل، تلقت أقسام الشرطة بالعاصمة المقدسة وجدة، عددا من البلاغات عن سرقات لحظائر أغنام منتشرة في أطراف العاصمة المقدسة وخارجها.

وتوصل رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة إلى الجناة، وتم ضبطهم، وتبين أنهم 10 عمالة من الجنسية السودانية ومن أرباب السوابق، وقد سرقوا قرابة 800 رأس من الأغنام.