حالات كورونا «النشطة» بالسعودية.. وزارة الصحة: أوضاعهم مطمئنة

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، من بينها 3093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 476 حالة حرجة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360155، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 350993، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6069 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و201 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا، وناشدت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس»، وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية؛ التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

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