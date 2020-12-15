دراسة بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا.. التعليم» تعلن الشروط

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً، لحملة الشهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جمهورية أيرلندا.

وكتبت وزارة التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «وزارة التعليم تعلن عن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا».

الشروط والتقديم

وأوضحت وزارة التعليم، أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/4/30هـ الموافق 2020/12/15م وحتى نهاية يوم السبت 1442/5/4هـ الموافق 2020/12/19م؛ على أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير المقبل.

وحددت الوزارة الشروط الضرورية والأساسية الواجب توافرها في المتقدم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

- ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص.

- أن يكون لائقًا طبيًا.

- ألا يزيد عمره على 22 عامًا.

- ألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) عن 95% أو (3.75 من 4).وألا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

- أن تكون معادلة الشهادة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

- ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، مع الحصول على درجة لا تقل عن (5.5) في اختبار IELTS، ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها.

ودعت وزارة التعيم، الراغبين للتقدم، الدخول على منصة سفير التقديم - مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا)

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