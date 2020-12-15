السعودية ومملكة «تونغا» توقعان اتفاقية «علاقات دبلوماسية»

وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونجا، في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

وقّع عن المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، بينما وقّع عن مملكة تونجا مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير فيليامي فاينغا توني، وذلك في مقر بعثة المملكة في نيويورك.

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتي البلدين على توطيد أواصر التعاون المثمر نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين، ودعمًا لقضايا الأمن والسلام في العالم.

وتعدّ مملكة تونجا إحدى الدول الجزرية المهمة في المنطقة الجنوبية من المحيط الهادئ وتتميز بمكانة إستراتيجية فيها، وتولي تونجا أهمية خاصة لقضايا التغير المناخي في منظومة الأمم المتحدة من أجل التحرك الطارئ لمعالجة هذه القضايا.

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