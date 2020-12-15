اللجنة الأمنية بالرياض تعلن حصيلة مضبوطات: أنواط ورتب مخالفة

تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في منطقة الرياض أمس 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتأتي الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة. شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ومنها وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة المنطقة، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض. اقرأ أيضًا: شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات

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