السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل العميد الحربي بمناسبة تعيينه مديرا لجوازات منطقة حائل



حفر الباطن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير الجوازات بالمحافظة العميد نافع بن فهد الحربي بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً لجوازات محافظة حفر الباطن وتعيينه مديراً لجوازات منطقة حائل.

وأشاد سموه بالمهنية العالية التي قدمها رجال الجوازات بالمحافظة ما أسهم بالعديد من المنجزات, مبيناً أن كل ما يحققه رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية يعكس الجهود التي قدمت بروح التكاتف لخدمة الوطن, مثمناً كل مايُبذل لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

وفي نهاية اللقاء قدم سمو محافظ حفر الباطن درعاً تذكاريا للعميد الحربي، مقدماً له الشكر على ما قدمه.

// انتهى //

20:36ت م

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