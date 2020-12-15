السعودية اليوم / اجتماع للدول المضيفة للاجئين الفلسطينين يبحث أحدث التطورات المالية للأونروا



عمّان 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

عقد ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينين اليوم اجتماعا افتراضيا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني لمناقشة أحدث التطورات المالية للوكالة.

وأكد لازاريني أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على خدمات الوكالة والحيلولة دون ترديها للهاوية، معربا عن أمله بأن تكون الولايات المتحدة جزءا من المؤتمر الدولي المزمع عقده برعاية أردنية ــ سويدية مطلع العام المقبل لحشد الدعم المالي للوكالة، وتحقيق استقرار مالي ومستدام لها وقابل للتنبؤ.

من جهتهم قدّم ممثلوا الدول المضيفة مداخلات حذروا فيها من المساس برواتب موظفي الوكالة وحقوقهم المكتسبة، أو بالخدمات التي تقدمها لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.

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19:12ت م

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