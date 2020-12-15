شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: أنصح الجميع بسرعة التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة اطلقت من أجل الحصول على لقاح كورونا خدمة التسجيل عبر تطبيق "صحتي". وأضاف في تغريده على "تويتر" أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.

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