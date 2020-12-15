خبير في منظمة الصحة لـ”المواطن “: لهذا السبب تختلف فعالية اللقاحات

2020-12-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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اختلفت نسب فعالية تطعيمات كورونا والتي أنتجتها عدد من الشركات الدوائية، فهل يعني ذلك أن التفاوت في النسب يعطي أفضلية للقاح على غيره؟

تدريب جهاز المناعة

يقول خبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي لـ”متابعات الخليج 365“: إن اللقاحات تعمل على تدريب جهاز المناعة لدى الانسان للتعرف و التعامل مع الميكروبات حال دخولها الجسم لمنع حدوث المرض، مبينًا أنه بهذا الدور استطاعت البشرية استئصال أو التقليل من خطر العديد من الأمراض التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للبشرية كشلل الأطفال والحصبة والدرن وغيرها الكثير من الأمراض.

اختلاف فاعلية اللقاحات

وأشار إلى أن رد فعل جهاز المناعة يختلف من شخص لآخر؛ لذا لا يوجد لقاح بفاعلية ١٠٠٪؜، ولكن الفاعلية تختلف من لقاح لآخر، فلقاح الحصبة على سبيل المثال ذو فاعلية تتجاوز ٩٥٪؜ (في حال الالتزام بالجرعات) بمعني أن نسب انتشار المرض تقل بنسبة ٩٥٪؜ بين المجتمعات الملتزمة باللقاح مقارنة بغيرها من المجتمعات، وتعد اللقاحات هي الوسيلة المثلى للوصول إلى مناعة القطيع.

