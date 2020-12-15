مصادرة 72 كجم مواد غذائية وإغلاق 4 مطاعم في أحد رفيدة

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

‏واصلت ‎بلدية أحد رفيدة جولاتها التفتيشية والرقابية على المطاعم والبوفيهات ضمن حملة الرقابة الصحية على المطاعم حيث تم مصادرة 72 كجم من الأغذية الفاسدة و 19 لترًا من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جهة أخرى أغلقت البلدية ٤ مطاعم مخالفة وأنذرت 6 أخرى ضمن حملة الرقابة الصحية.

يأتي ذلك بإشراف من ‎أمانة عسير لتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك من خلال تشديد الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان وسريان رخصة المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي هذه الأنشطة.



