إمارة جازان تتجه لمعالجة قضية تضرر مستثمرات سوق الأسر المنتجة

2020-12-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أفادت مصادر لـ“متابعات الخليج 365” أن إمارة منطقة جازان بحثت يوم أمس قضية تضرر ومعاناة المواطنات المستثمرات بسوق الأسر المنتجة، ومن المنتظر أن تصدر توجيهات حيال ذلك خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد ما نشرته “متابعات الخليج 365” قبل يومين بعنوان “سوق الأسر المنتجة بجازان.. قصص ومعاناة لمواطنات”، والمتضمن شكاوى عدد من المواطنات المستثمرات بسوق الأسر المنتجة في مدينة جازان من معاناتهن وتضررهن من وضع السوق، الذي أصبح شبه خالٍ من المستثمرات والمتسوقين، مما كبدهن خسائر مالية بعد اقتراضهن من عدة جهات حكومية وأهلية لدعم الأسر المنتجة.

وأبدى عددٌ من المستثمرات امتنانهن لصحيفة “متابعات الخليج 365”، ولمسؤولي الجهات الحكومية التي تجاوبت؛ وذلك لتفاعلهم مع التقرير المنشور وتجاوبهم السريع، والبدء في بحث قضية تضررهن ومعاناتهن، آملين أن يتم إعفاؤهن من الرسوم السنوية للمحال وصرف تعويضات لهن بالقريب العاجل.

جمعية الأسر المنتجة من الصمت إلى الحراك:

وأوضح عدد من المستثمرات أن جمعية الأسر المنتجة قامت بمشاورات واجتماعات مع أمانة المنطقة من أجل إعفاء الرسوم السنوية للمحال أو تخفيض الرسوم، مطالبين أن تكون الإعفاءات موازية مع مدة إغلاق جائحة كورونا البالغة 7 أشهر.

تجاوب مع شكاوى المستثمرات:

جاء ذلك بعد أن شكا عدد من المواطنات المستثمرات بسوق الأسر المنتجة في مدينة جازان من معاناتهن وتضررهن من وضع السوق، الذي أصبح شبه خالٍ من المستثمرات والمتسوقين، مما كبدهن خسائر مالية بعد اقتراضهن من عدة جهات حكومية وأهلية لدعم الأسر المنتجة.

ووقفت “متابعات الخليج 365” على وضع سوق الأسر المنتجة واستمعت لمعاناة المستثمرات اللاتي سردن قصصًا ومعاناة طويلة، وأصبحن بين سندان سداد أقساط القروض ومطرقة أمانة منطقة جازان.

مطالبات بإيجاد فرص وفعاليات عائلية:

وطالبت المستثمرات من أمانة جازان بإيجاد مقترحات وحلول عاجلة من أجل تنشيط السوق كتسليم السوق لجهات أهلية تمتلك خبرة تسويقية لدعم السوق بالإعلانات وتسليم المحلات الخالية لمستثمرات جدد، والسماح بفتح أبواب خارجية للمحال وتركيب لوحات خاصة، إضافة إلى مطالبتهن بتركيب جهاز صراف بنكي بداخل السوق، وإقامة فعاليات ومهرجانات ومقاعد ومسرح وألعاب للأطفال لجذب الزوار والمتسوقين، أسوة بسوق الأسر المنتجة بالقرية التراثية الواقع بالكورنيش الجنوبي.

مناشدات ومطالبات:

وناشد عدد من المواطنات المستثمرات بسوق الأسر المنتجة مسؤولي إمارة جازان ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالوقوف والنظر في وضع السوق ومعاناتهن وتضررهن بعد تكبدهن خسائر مالية، إضافة إلى مطالبتهن بإعفائهن من سداد الإيجار السنوي، والقيام بتعويضهن بسبب الخسائر التي ألحقت بهن جراء صيانة المحال على نفقتهن بعد تكرار غرق السوق بمياه الأمطار، وضعف الإيرادات لعزوف المتسوقين.



