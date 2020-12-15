بعد إشاعات إقالته من منصبه، تركي آل الشيخ يرد على إشاعات تورطه بقضايا تتعلق بالفساد

قام المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالرد على الشائعات التي ترددت عن إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق قائلاً: أرجو منكم جميع الأحبة لا للاستماع إلى الشائعات الخبيثة “على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات أفادت بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً اليوم بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع.

نشرت عدة مواقع إخبارية مجهولة هذا الخبر، وسط ترقب من جانب مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيدها أو نفيها.

وزعمت هذه المواقع أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام بإصدار، أمرًا ملكيًا بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع.

واستمرت هذه المواقع في أكاذيبها قائلة: “إن السلطات السعودية قد ألقت القبض على المستشار تركي آل الشيخ وعدد من كبار الموظفين الحكوميين بعد تورطهم في عمليات فساد كبيرة تتعلق بتلقي رشوة واستغلال النفوذ”.