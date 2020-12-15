شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، من ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة. تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، من ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة. وقالت اللجنة أنه تمت مصادرة المضبوطات وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني والتجارة وأمانة ومكتب عمل وشرطة وجوازات المنطقة. جاءت هذه الجولات بمتابعة مستمرة من إمارة الرياض، وبناءً على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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