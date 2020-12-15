شكرا لمتابعة خبر عن ضبط كميات كبيرة من منتجات المعسل داخل مستودع مخالف في الرياض " صور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الميدانية بالزكاة والدخل ضمن حملة مشتركة مع الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من منتجات المعسل في الرياض. تمكنت الفرق الميدانية بالزكاة والدخل ضمن حملة مشتركة مع الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من منتجات المعسل في الرياض. وتبين أنه تم تصنيعها بطريقة غير نظامية ولا يوجد عليها أختام ضريبية، وذلك في أحد المستودعات جنوب منطقة الرياض.

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