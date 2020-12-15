شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " المصلح " يوضح حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك.

وقال " المصلح " خلال حواره في أحد البرامج الدينية:" يشترطون على المستأجر في عقود الإيجار، ألا يؤجر العين إلا بإذن من المالك، ولذلك لا يجوز التأجير لأنه قد شُرط عليه ألا يؤجر ".

واستشهد " المصلح " بقوله تعالي:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، مضيفا:" الوفاء بأصل العقد وبأوصافه وبشروطه، ولذلك لا يجوز الإخلال بالشرط في هذه الحالة "، مبينا:" إذا لم يكن هناك شرط فيجوز أن يؤجر المنفعة لمن هو مثله أو دونه في الضرر ".