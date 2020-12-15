شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بشأن لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة أطلقت خدمة التسجيل عبر تطبيق " صحتي "، للحصول على لقاح كورونا المستجد. أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة أطلقت خدمة التسجيل عبر تطبيق " صحتي "، للحصول على لقاح كورونا المستجد. وحث " الربيعة " الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا بدأ اليوم (الثلاثاء) 15 ديسمبر 2020 لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق " صحتي ".

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