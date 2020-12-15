شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS).

وأضافت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الثلاثاء القادم، مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET)، والحصول على درجة "B" على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة) على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).

ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: أضغط هنا .

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا، مضيفة أن التقديم متاح الآن وحتى يوم السبت المقبل من خلال الرابط التالي : أضغط هنا