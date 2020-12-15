شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المساحة الجيولوجية تكشف أثر زلزال فلسطين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة المساحة الجيولوجية مدى تأثير الهزة الأرضية التي وقعت في دولة فلسطين على المملكة.

وأكد متحدث الهيئة، طارق ابا الخيل، أن الهزة تبعد عن حدود المملكة 80 كيلو، لافتا إلى أن هذه الهزة لم تؤثر على المملكة.

يذكر أن هزة أرضية ضربت، فجر اليوم الثلاثاء، بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق العقبة.