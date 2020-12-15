«الأرصاد» تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية على 5 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على خمس مناطق بالمملكة، غدًا الأربعاء، تشمل: مكة المكرمة وسواحلها والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

كما توقع المركز، بتقريره لطقس الغد، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

كما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي، غدًا رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية.

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