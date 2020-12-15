لقاح كورونا.. متحدث الصحة يعلق على التسجيل بتطبيق «صحتي»

أكد أنها خطوة مهمة لمواجهة الجائحة
طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي»، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي للصحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لله الحمد والمنة، خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة.. ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)، أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله».
أعلنت وزارة الصحة، مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة في كل منها.
وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
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