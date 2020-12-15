«ناقلة جدة».. الاتحاد الأوروبي يتضامن مع السعودية ضد الإرهاب

شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة وقف الهجمات التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعرض ناقلة نفط بالقرب من ميناء جدة الإسلامي لاعتداء إرهابي من قبل بعض القوارب المفخخة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعرض ناقلة النفط لاعتداء إرهابي، مشيرًا إلى أنه يجب وقف الهجمات التي تهدد أمن السعودية والمنطقة وحرية الملاحة، وفقًا للعربية.

وعلّق قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي بالقرب من جدة، على أسباب الانفجار، مشيرًا إلى أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر؛ حيث قال القبطان في تصريحات نقلتها العربية: «لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق»، مضيفًا: «التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيًا».

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