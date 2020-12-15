السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر



جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة ديفا جنوب شرق النيجر ، وأسفر عن 27 قتيلًا والعديد من الجرحى والمفقودين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن إدانته الشديدة لهذه العملية الإرهابية الجديدة في النيجر ، مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ، المتمثل في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، مؤكدا دعم المنظمة للجهود التي تبذلها حكومة النيجر في مكافحة هذه الآفة.

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17:02ت م

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