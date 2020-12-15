شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تطلق مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لتعليم اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الخميس القادم مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، التي تأتي تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية ومسؤوليتها التاريخية والإسلامية وريادتها في الحفاظ على اللغة العربية، وامتدادًا لدورها التاريخي في الاهتمام بها.

وستقدم الهيئة خلال المبادرة التي تأتي تزامنًا مع "اليوم العالمي للغة العربية" خدماتٍ متكاملةً لضمان جودة تعليم اللغة العربية حول العالم، ومنها الاعتماد المؤسسي الأكاديمي لمعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاعتماد البرامجي الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاستشارات والتدريب في مجال الجودة والاعتمادات الأكاديمية المؤسسية والبرامجية في مجال تعليم اللغة العربية.

مما يذكر أن الهيئة أطلقت هذا المشروع تحقيقًا لعدد من الأهداف منها: استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها، وضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية ورفع جودة مخرجاتها، ودعت الهيئة الجميع إلى المشاركة في حفل إطلاق المبادرة عبر الرابط: https://qrco.de/bbqsgw.