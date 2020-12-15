شاهد الصور.. إجراءات جامعة الملك خالد الاحترازية في الاختبارات الحضورية

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تواصل جامعة الملك خالد إجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب والطالبات وكذلك الاختبارات الحضورية في المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفق ما أقرته مجالس الأقسام والكليات وسط إجراءات احترازية عالية.

ووجه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للاختبارات الحضورية مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية التي أقرتها الجهات ذات العلاقة وتوفير نقاط الفرز البصري والتعقيم في جميع مقرات الجامعة ومبانيها في مدينة أبها وفرع تهامة وكليات المحافظات، وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة للطلبة والطالبات لأداء اختباراتهم، وهي الإجراءات التي سبقتها جهود توعوية وحملة تثقيفية.

فيما تفقد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم عددًا من مقرات الاختبارات واطلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق الاحترازات الصحية، حيث عملت الجامعة على عدد من الإجراءات في هذا الاتجاه كجدولة الاختبارات على فترة واحدة في كل يوم وذلك لتطبيق سياسة التباعد بين الطلبة وتمكين الوحدات المعنية في الجامعة من تعقيم القاعات ومرافق الكليات بعد نهاية كل اختبار.

كما تفقدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود أبوملحة كليات شطر الطالبات والمعامل والمرافق المرتبطة بها واطمأنت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتهيئة الأماكن والأجواء المناسبة التي تساعد على تحقيق نتائج مميزة لطالبات الجامعة.

وفي وقت سابق أبان عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن العمادة أكملت استعداداتها للاختبارات النهائية منذ وقت مبكر لطلاب الدراسات العليا حيث يتم عقد الاختبارات حضورية وفق إجراءات احترازية كما تواصل العمادة بالتنسيق مع الكليات إجراء المناقشات العلمية حيث تمت مناقشة العشرات من الرسائل خلال هذا الفصل عن بعد.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة على عدد من الإجراءات لضمان سلامة الطلبة ومنها تقييم مقررات الإعداد العام والتي سجل فيها نحو16532 طالبًا وطالبة عن طريق التقويم المستمر، كذلك تم بالتنسيق مع الكليات استثناء عدد من المقررات النظرية والمداخل ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات وكذلك مقررات الانتساب والتي سجل فيها ما يقارب 41147 طالبًا وطالبة من الحضور والتي يمكن تقييم الطلبة فيها عن بعد وذلك لضمان تطبيق إجراءات السلامة بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه تم تعريف جميع الطلاب والطالبات بمواعيد الاختبارات عن بعد لهذه المقررات منذ وقت مبكر، كما تم التركيز على المقررات التخصصية والأساسية في الاختبارات الحضورية لكل برنامج والتي سجل فيها ما نحو 28194 طالبًا وطالبة.