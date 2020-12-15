محافظ حفر الباطن يشيد بمهنية منسوبي الجوازات

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم مدير الجوازات بالمحافظة العميد نافع بن فهد الحربي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لجوازات منطقة حائل.

وأشاد محافظ حفر الباطن، بالمهنية العالية التي قدمها رجال الجوازات بالمحافظة مما أسهمت بالعديد من المنجزات، مبينًا أن كل ما يحققه رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية يعكس جهودًا قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة، مثمنًا ما يتم بذله لتحقيق ما تصبو إليه القيادة ـ أيدها الله ـ.

وفي نهاية اللقاء قدم الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود درعًا تذكاريًا للعميد الحربي مقدمًا له الشكر على ما قدمه متمنيًا له التوفيق والسداد.

