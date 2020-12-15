شكرا لقرائتكم خبر عن «السويلم»: حقوق الملكية الفكرية في المملكة عميقة.. وأول علامة سجلت «كبريت الشعلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن حقوق الملكية في ⁧‫المملكة العربية السعودية⁩ عميقة جداً.

وقال الدكتور السويلم خلال استضافته مع الزميل عبدالله المديفر في قناة (روتانا) إن أول نظام لحماية الملكية الفكرية في ⁧‫المملكة صدر بعد توحيدها بـ6 سنوات فقط، مشيرا إلى أن «كبريت الشعلة» أول علامة تجارية مسجلة.

وأضاف: «أول تطبيق سُجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية هو تطبيق ⁧‫(أبشر⁩)»، مشيرا إلى أنهم يؤمنون في الهيئة بأن كل مواطن أو مقيم يعيش في المملكة هو مبدع، يمكن أن يقدم للمملكة واستثماراتها.

وقدم الدكتور السويلم 3 نصائح لمن يرغب في الاستثمار في الملكية الفكرية، أولها: توثيق الأعمال لكي لا يستطيع أي شخص انتهاكها، والثانية: توثيق العقود لأنه يرجع إليها في حالة الاختلاف والنصيحة، والثالثة: حفظ الحقوق سواء التي لك أو التي عليك.